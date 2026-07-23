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Глава МЗС Німеччини хоче отримати пояснення щодо змін у керівництві ЗСУ

23 липня 2026, 15:25
Глава МЗС Німеччини хоче отримати пояснення щодо змін у керівництві ЗСУ
джерело photothek.de
Вадефуль поговорить на цю тему з Сибігою.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що незабаром проведе переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, зокрема щодо кадрових перестановок у ЗСУ.

Про це пише DW.

"Я хотів би зрозуміти багато з них", – заявив Вадефуль про рішення, ухвалені Зеленським. Він додав, що для просування на шляху до ЄС Київ має проводити подальші реформи "для облаштування в країні правової держави, демократії та парламентаризму".

"Німеччина належить і належатиме до найбільших прихильників України – політично, економічно, фінансово. Тому ми вкрай зацікавлені в тому, щоб докладно знати, що там відбувається. Але я впевнений, що це рішення, які ми зможемо зрозуміти", – наголосив Вадефуль.

Нагадаємо, після кількох днів суспільних протестів Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, призначивши на його місце Михайла Драпатого.

НімеччинаЗСУВолодимир ЗеленськийОлександр СирськийАндрій СибігаЙоганн Вадефульмихайло драпатий

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