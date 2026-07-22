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Німеччина дозволила заводу співпрацювати з "Росатомом" попри критику

22 липня 2026, 20:36
Німеччина дозволила заводу співпрацювати з
Фото: Європейського союзу
Підприємство у Лінгені вироблятиме паливні збірки для АЕС радянського типу.

Міністерство навколишнього середовища німецької землі Нижня Саксонія дозволило заводу Advanced Nuclear Fuels у Лінгені виробляти паливні збірки за російським зразком у співпраці з держкорпорацією рф "Росатом".

Про це повідомляє телеканал Euronews

ANF, яка є дочірньою компанією французького концерну Framatome, подала заявку на реалізацію проєкту ще у 2022 році. Йдеться про виробництво шестигранних паливних збірок, які використовуються на атомних електростанціях радянської конструкції.

Такі реактори досі експлуатуються у кількох країнах Східної Європи, а також у Фінляндії.

Рішення німецької влади спричинило суперечки через участь у проєкті російського "Росатому", який досі не перебуває під повними санкціями ЄС.

У Федеральному міністерстві навколишнього середовища Німеччини заявили, що критично ставляться до співпраці з російською держкорпорацією.

"Відповідним інструментом для реагування на це є не атомне право, а загальноєвропейські санкції, які поширювалися б і на ядерний сектор", – зазначили у відомстві.

У Нижній Саксонії повідомили, що дозвіл був наданий після "всебічних перевірок" та консультацій із федеральними органами влади.

Водночас земельний міністр навколишнього середовища Крістіан Маєр із партії "Союз 90/Зелені" раніше виступав проти такого рішення.

"Я вважаю це рішення в корені неправильним", – заявляв Маєр.

Критики проєкту наголошують, що для виробництва палива необхідна участь російських спеціалістів, що може створювати додаткові ризики для безпеки.

У Міністерстві навколишнього середовища Нижньої Саксонії заявили, що у разі появи нових загроз, зокрема у сфері національної безпеки, дозвіл може бути переглянутий.

"Якщо виникнуть нові ризики, дозвіл може бути змінений або відкликаний", – зазначили у відомстві.

Раніше Україна та низка європейських політиків неодноразово закликали ЄС запровадити санкції проти "Росатому", аргументуючи це необхідністю зменшити залежність Європи від російського ядерного сектору.

 
НімеччинаАЕСРосатом

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