Німеччина дозволила заводу співпрацювати з "Росатомом" попри критику
Міністерство навколишнього середовища німецької землі Нижня Саксонія дозволило заводу Advanced Nuclear Fuels у Лінгені виробляти паливні збірки за російським зразком у співпраці з держкорпорацією рф "Росатом".
Про це повідомляє телеканал Euronews.
ANF, яка є дочірньою компанією французького концерну Framatome, подала заявку на реалізацію проєкту ще у 2022 році. Йдеться про виробництво шестигранних паливних збірок, які використовуються на атомних електростанціях радянської конструкції.
Такі реактори досі експлуатуються у кількох країнах Східної Європи, а також у Фінляндії.
Рішення німецької влади спричинило суперечки через участь у проєкті російського "Росатому", який досі не перебуває під повними санкціями ЄС.
У Федеральному міністерстві навколишнього середовища Німеччини заявили, що критично ставляться до співпраці з російською держкорпорацією.
"Відповідним інструментом для реагування на це є не атомне право, а загальноєвропейські санкції, які поширювалися б і на ядерний сектор", – зазначили у відомстві.
У Нижній Саксонії повідомили, що дозвіл був наданий після "всебічних перевірок" та консультацій із федеральними органами влади.
Водночас земельний міністр навколишнього середовища Крістіан Маєр із партії "Союз 90/Зелені" раніше виступав проти такого рішення.
"Я вважаю це рішення в корені неправильним", – заявляв Маєр.
Критики проєкту наголошують, що для виробництва палива необхідна участь російських спеціалістів, що може створювати додаткові ризики для безпеки.
У Міністерстві навколишнього середовища Нижньої Саксонії заявили, що у разі появи нових загроз, зокрема у сфері національної безпеки, дозвіл може бути переглянутий.
"Якщо виникнуть нові ризики, дозвіл може бути змінений або відкликаний", – зазначили у відомстві.
Раніше Україна та низка європейських політиків неодноразово закликали ЄС запровадити санкції проти "Росатому", аргументуючи це необхідністю зменшити залежність Європи від російського ядерного сектору.