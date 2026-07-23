The Guardian: новий головком ЗСУ уособлює зміну поколінь в українській армії

Призначення символізує відхід від радянської військової культури.

Призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України отримало широку підтримку серед військових, політиків та суспільства.

У The Guardian. зазначають, що це рішення може стати символом відходу української армії від радянської військової культури.

Видання звертає увагу, що Драпатий належить до нового покоління українських командирів, які сформувалися в умовах понад десятирічного бойового досвіду. Він здобув авторитет завдяки службі на передовій та реформаторським підходам до управління військами.

"За кілька днів до цього тисячі демонстрантів вийшли на вулиці після звільнення популярного міністра оборони Михайла Федорова, який мав суперечку з тодішнім головнокомандувачем генералом Олександром Сирським щодо ведення війни. Призначення Драпатого, ймовірно, буде схвально сприйняте багатьма протестувальниками", – пише видання.

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков зазначив, що суспільство очікувало змін не лише у тактиці ведення війни, а й у підходах до управління армією.

"Мова йде не лише про зміну тактики ведення війни чи управління бойовими діями. Нам також потрібно було відновити довіру всередині країни після протестів і знову зосередитися на управлінні війною", – сказав він.

За словами прихильників Драпатого, він одним із перших почав активно впроваджувати використання безпілотників на фронті, делегував більше повноважень молодшим офіцерам та вимагав від них відповідальності за ухвалені рішення.

Оглядачі наголошують, що новий головком уособлює відхід від радянської моделі командування, яку критики пов’язували з надмірною централізацією та мікроменеджментом.

"Він є критиком радянського способу мислення та мікроменеджменту, і він усвідомлює проблеми, пов’язані з брехнею всередині армії", – заявив старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Микола Бєлєсков описав Драпатого як "гуманного та відкритого до діалогу" командира, який має довіру як серед кадрових військових, так і серед тих, хто приєднався до ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення росії.

Окремо видання згадує ситуацію після ракетного удару РФ по полігону, внаслідок якого загинули військові під командуванням Драпатого. Тоді він публічно взяв відповідальність за трагедію та подав у відставку, що посилило його репутацію серед військових.

Українські аналітики очікують, що новий головнокомандувач зможе покращити управління бойовими діями та внутрішні процеси в армії. Водночас експерти попереджають, що значна частина викликів, які стоять перед Україною у війні, виходить за межі повноважень будь-якого військового керівника.

"Існує ризик, що через півроку його звинуватять у проблемах, які він не може повністю контролювати. Багато найважливіших викликів, що стоять перед Україною, виходять за межі його повноважень", – зазначив Бєлєсков.

У вівторок, 21 липня, Зеленський призначив Драпатого новим головкомом ЗСУ замість Сирського.