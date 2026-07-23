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Варшава інвестує €656 млн у захищений супутниковий зв’язок ЄС

23 липня 2026, 11:38
Варшава інвестує €656 млн у захищений супутниковий зв’язок ЄС
Фото: obozrevatel
Варшава прагне стати одним із ключових центрів управління новою космічною інфраструктурою.

Польща інвестує 656 млн євро у створення європейської супутникової системи захищеного зв’язку IRIS2, яка має посилити безпеку Європейського Союзу та зменшити залежність від іноземних космічних сервісів.

Про це повідомляє польське агентство PAP.

Внесок Варшави становитиме близько 10% загальної вартості програми та дозволить Польщі увійти до числа ключових учасників проєкту поряд із Францією, Німеччиною, Італією, Іспанією та Люксембургом.

IRIS2 передбачає створення захищеної супутникової мережі зв’язку для державних структур, оборонних потреб, реагування на надзвичайні ситуації та захисту критичної інфраструктури. Система використовуватиме сучасні технології шифрування, зокрема квантові методи захисту даних.

У Євросоюзі розглядають проєкт як відповідь на зростання кіберзагроз і гібридних атак, а також як спосіб посилити стратегічну автономію Європи у космічній сфері.

У Польщі планують створити власний наземний центр управління IRIS2, який інтегрують із державною мережею GovNet. Це має перетворити країну на регіональний вузол захищеного зв’язку для держав Балтійського регіону та Північної Європи.

Перші елементи системи мають запрацювати у 2029 році, а повне розгортання супутникового угруповання очікується у 2031–2032 роках.

Окрім безпекового значення, програма має стимулювати розвиток польської космічної галузі. За оцінками Варшави, близько 400 польських компаній зможуть долучитися до виконання замовлень у межах IRIS2.

 
Польщасупутники

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