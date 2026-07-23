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Каллас пояснила, як нові санкції ЄС посилять тиск на путіна

23 липня 2026, 15:13
Каллас пояснила, як нові санкції ЄС посилять тиск на путіна
Каллас Естонія
Також санкції розширили на ще 50 суден тіньового флоту, їхню інфраструктуру, 90 банків, криптоплатформи та нафтотрейдерів у третіх країнах.

Європейський Союз затвердив 21-й пакет санкцій проти росії, який стане найбільшим за останні чотири роки. До санкційних списків внесли 218 нових позицій.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, нові обмеження стосуються понад 100 банків і криптовалютних операторів, більш як 40 суден тіньового флоту, а також кількох нафтопереробних підприємств у росії та білорусі. Крім того, під санкції потрапили понад 50 підприємств російського військово-промислового комплексу, зокрема виробники далекобійних безпілотників.

Каллас наголосила, що пакет також доповнює нещодавні санкції проти осіб, причетних до вбивств і жорстокого поводження з українськими військовополоненими та цивільними, а також компаній, які допомагають кремлю здійснювати цифрові репресії.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що ЄС зберіг ключові для України положення. Зокрема, цінову стелю на російську нафту заморозили на рівні 44,1 долара за барель на рік, щоб не допустити збільшення доходів москви через зростання світових цін.

Також санкції розширили на ще 50 суден тіньового флоту, їхню інфраструктуру, 90 банків, криптоплатформи та нафтотрейдерів у третіх країнах. Окремо заборонено експорт до росії обладнання для виробництва безпілотників, систем радіоелектронної боротьби, спеціальних металів і сплавів.

За словами Власюка, робота над 22-м пакетом санкцій уже розпочалася. Наступні обмеження планують спрямувати, зокрема, проти осіб, причетних до депортації українських дітей та організації псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

ЄвросоюзКая Каллассанкціі проти росії

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