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Через Будапешт рішення щодо кластерів України перенесли на вересень

22 липня 2026, 16:49
Через Будапешт рішення щодо кластерів України перенесли на вересень
Фото: Getty Images
Країни Євросоюзу не досягли згоди щодо результатів скринінгу через заперечення Угорщини.

Угорщина відмовилася підтримати затвердження результатів скринінгу переговорних кластерів №2 і №3 для України та Молдови під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) 22 липня.

Про це стало відомо з власних джерел у Брюсселі, пише ЄП

За словами співрозмовників видання, це вже друга невдала спроба домогтися схвалення результатів скринінгу. Через позицію Будапешта питання відкриття кластерів відклали до вересня.

"Сьогодні COELA вдруге не змогла затвердити результати скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови через небажання Угорщини. Питання відкладене до вересня", – повідомив один зі співрозмовників.

Наступну спробу погодити рішення планують провести 1 вересня.

Переговорні кластери є частиною процесу вступу до Європейського Союзу. Після завершення скринінгу законодавства країни-кандидати мають отримати схвалення держав-членів ЄС для переходу до наступних етапів переговорів.

Цього тижня ЄС мало почати технічну підготовку до відкриття ще двох переговорних кластерів для України

 
УгорщинаУкраїнаЄвросоюз

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