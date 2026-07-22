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Санду офіційно призначила новий уряд Молдови

22 липня 2026, 14:54
Санду офіційно призначила новий уряд Молдови
Фото: з вільних джерел
Санду висунула кандидатуру підприємця Тофана на посаду прем'єра 11 липня.

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про призначення Кабінету міністрів на чолі з прем'єром Василе Тофаном. У середу новий уряд склав присягу.

Указ опублікований на сайті президентки Молдови.

У зверненні до урядовців Санду наголосила на відповідальності на вирішальному етапі. "Порядок денний чіткий – ми маємо продовжувати приведення Молдови у відповідність до європейських стандартів. У найближчі кілька місяців нам належить досягти важливих етапів у процесі євроінтеграції", – заявила президентка.

Санду висунула кандидатуру підприємця Тофана на посаду прем'єра 11 липня після відставки попереднього прем'єра Александру Мунтяну. У новому Кабміні збережено 12 міністрів із попереднього уряду, чотирьох – замінено. 21 липня парламент висловив вотум довіри новому уряду – за проголосували 53 депутати від партії PAS.

МолдоваМая Санду

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