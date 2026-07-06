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Прем'єр Молдови прокоментував свою резонансну відставку

06 липня 2026, 14:55
Прем'єр Молдови прокоментував свою резонансну відставку
Фото: ria.ru
За його словами, "все набагато складніше", ніж здається.
Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну вирішив залишити посаду, однак не поспішає називати причину цього рішення. Попри це, він розкрив свої плани на майбутнє.
 
Про це повідомляє Realitatea.
 
За словами Мунтяну, він продовжить виконувати всі свої обов’язки до призначення нового складу уряду.
 

"Я розумію, що очікують скандалу. Я намагався не заглядати в соцмережі, але, судячи з того, що мені розповіли ті, хто їх переглядав, 90% цих версій, які поширювалися в мережі, не відповідають дійсності. Все набагато складніше", – заінтригував прем'єр-міністр.

На переконання Мунтяну, лише час розставить усе на свої місця. Глава уряду також запевнив, що його совість "абсолютно чиста".
 
"Я зробив те, що мав зробити, і тепер продовжую виконувати свій обов’язок. Я забезпечую плавний і професійний перехід", – зазначив прем'єр.
 
Він також нагадав, що просто зараз Молдова знаходиться на важливому історичному етапі. Саме тому влада не може собі дозволити політичну нестабільність чи інституційні блокади. Як зазначив Мунтяну, насамперед ідеться про євроінтеграцію.
 
"Ми не можемо собі дозволити відхилятися від курсу чи створювати суперечливі ситуації", – наголосив він.
 
Журналісти поцікавилися в чинного прем'єра Молдови, які у нього плани на майбутнє після завершення роботи в уряді. Мунтяну зізнався, що зосередиться на низці культурних та академічних проєктів.
 

 

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