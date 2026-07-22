На півночі Норвегії знайшли уламок, схожий на російську ракету

Місцеві жителі повідомили військовим про невідомий об’єкт у Баренцевому морі.

У Баренцевому морі біля узбережжя північної Норвегії виявили уламки, які можуть бути частиною російської ракети.

Про це повідомляє норвезький мовник NRK.

Знахідку неподалік містечка Кіберг виявили рибалка Кеннет Стенсен та фотограф дикої природи Мортен Госванд. За словами Госванда, довжина предмета становила близько 1,5 метра.

Після виявлення уламків чоловіки повідомили про знахідку на гарячу лінію норвезької армії. Згодом до району прибули представники берегової охорони, однак до їхнього прибуття об’єкт знесло течією та хвилями, і його місце перебування наразі невідоме.

Водночас очевидці встигли зробити фотографії уламків, які передали військовим для подальшого аналізу.

Речник оперативного штабу Збройних сил Норвегії у Буде Брін’яр Стордал заявив, що подібні знахідки не є незвичними для цього регіону через активність російських військ у районі Баренцевого моря.

За його словами, неподалік регулярно проводять військові навчання та морські стрільби, а уламки після таких заходів можуть потрапляти до територіальних вод Норвегії.

Стордал також наголосив, що подібні предмети можуть залишатися небезпечними, тому люди правильно зробили, що не намагалися самостійно переміщати знахідку та повідомили відповідні служби.

Також раніше Норвегія приєдналася до Спецтрибуналу щодо агресії рф.