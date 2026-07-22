Український F-16 вперше здобув перемогу в повітряному бою – генерал США

За інформацією профільних джерел, йдеться про Су-35, знищений 8 липня.

Український винищувач F-16 вперше здобув перемогу в повітряному бою, знищивши російський літак.

Про це під час слухань у Сенаті США повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

Генерал не уточнив, який саме російський літак був збитий, а також не розкрив дату, місце чи інших обставин бою.

Водночас, за інформацією низки профільних джерел, йдеться про російський винищувач Су-35, який Сили оборони України знищили 8 липня.

Під час виступу Кейн наголосив, що за останні роки Україна суттєво зміцнила свою ешелоновану систему протиповітряної оборони завдяки підтримці міжнародних партнерів. Саме це, за його словами, дало змогу ефективніше застосовувати винищувачі F-16 у бойових умовах.

"Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони", – сказав Кейн.

Раніше повідомлялося, що 8 липня українські військові знищили російський винищувач Су-35 під час виконання бойового завдання. Офіційно Повітряні сили ЗСУ не розкривали, якими саме засобами було уражено літак.

Згодом стало відомо, що росія зміцнює захист заводу з виробництва Су-57 і Су-35 через загрозу ударів України.