Казахстан призупинив експорт нафти через головний чорноморський маршрут

Через зупинку роботи маршруту до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму під загрозою опинилися близько 80% нафтового експорту Казахстану.

Казахстан призупинив транспортування нафти до свого головного експортного термінала на російському узбережжі Чорного моря після серії атак на танкери.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За їхньою інформацією, термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу російського Новоросійська припинив прийом нафти, оскільки судноплавні компанії не готові направляти танкери до району після нещодавніх атак безпілотників.

За даними видання, зупинка транспортування мала розпочатися 21 липня, однак наразі невідомо, чи набуло це рішення чинності в повному обсязі.

Співрозмовники агентства також зазначають, що у разі збереження перебоїв до кінця тижня казахстанські нафтовидобувні компанії можуть бути змушені скоротити обсяги видобутку.

Каспійський трубопровідний консорціум є головним маршрутом експорту казахстанської нафти: через нього транспортується близько 80% усього нафтового експорту країни. Цим маршрутом постачається сировина з родовищ, які розробляють міжнародні компанії, зокрема Chevron, ExxonMobil та Shell.

Казахстан є другим за обсягами постачальником нафти до Європи після Норвегії серед країн, що не входять до ОПЕК. Тому можливе скорочення експорту може позначитися на роботі європейських нафтопереробних заводів, які й без того стикаються з ризиками для поставок через загострення ситуації на Близькому Сході.

Журналісти зазначають, що Україна не брала на себе відповідальності за атаки на танкери в Чорному морі. Водночас останніми днями українські військові повідомляли про ураження кількох російських нафтових танкерів. Попри розташування термінала КТК на території рф, експорт казахстанської нафти через цей маршрут не перебуває під західними санкціями.