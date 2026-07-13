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США та Іран вдруге за ніч обмінялися ударами

13 липня 2026, 09:53
США та Іран вдруге за ніч обмінялися ударами
з вільних джерел
Ціни на нафту зросли понад 3%.

Сполучені Штати та Іран протягом ночі обмінялися новими ударами на Близькому Сході.

Про це повідомляє CNN.

Центральне командування США повідомило про завдання нових ударів по іранських об'єктах з опівночі за київським часом, "щоб продовжити руйнувати їхню спроможність атакувати цивільних мореплавців і торгові судна, що вільно прямують через Ормузьку протоку". Удари відбулися після чергового обстрілу КВІР торгового судна в Ормузькій протоці.

В Ірані заявили про серію ударів у відповідь ракетами й БпЛА по американських об'єктах на Близькому Сході. У Бахрейні оголошували повітряну тривогу, у Кувейті військові повідомляли про роботу ППО. КВІР стверджує, що цілями ударів у Бахрейні стали об'єкти з обслуговування американських гелікоптерів, ангар із патрульним літаком P-8 Poseidon та командний центр безпілотних операцій на американській базі у Шейх Іса. Також іранці заявили про знищення заправних резервуарів та установок Patriot на базі Алі аль-Салем у Кувейті та ураження РЛС на базі Ахмад аль-Джабер.

Це стало другою поспіль ніччю ударів, перед цим у неділю Трамп відкинув заяви Ірану про закриття Ормузької протоки. Ціни на нафту на тлі останніх подій зросли більш як на 3%.

Раніше писали, що Іран, ймовірно, намагається відновити свої ядерні об'єкти після американсько-ізраїльських ударів.

СШАІраннафтаОрмузька протока

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