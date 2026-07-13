США та Іран вдруге за ніч обмінялися ударами
Сполучені Штати та Іран протягом ночі обмінялися новими ударами на Близькому Сході.
Про це повідомляє CNN.
Центральне командування США повідомило про завдання нових ударів по іранських об'єктах з опівночі за київським часом, "щоб продовжити руйнувати їхню спроможність атакувати цивільних мореплавців і торгові судна, що вільно прямують через Ормузьку протоку". Удари відбулися після чергового обстрілу КВІР торгового судна в Ормузькій протоці.
В Ірані заявили про серію ударів у відповідь ракетами й БпЛА по американських об'єктах на Близькому Сході. У Бахрейні оголошували повітряну тривогу, у Кувейті військові повідомляли про роботу ППО. КВІР стверджує, що цілями ударів у Бахрейні стали об'єкти з обслуговування американських гелікоптерів, ангар із патрульним літаком P-8 Poseidon та командний центр безпілотних операцій на американській базі у Шейх Іса. Також іранці заявили про знищення заправних резервуарів та установок Patriot на базі Алі аль-Салем у Кувейті та ураження РЛС на базі Ахмад аль-Джабер.
Це стало другою поспіль ніччю ударів, перед цим у неділю Трамп відкинув заяви Ірану про закриття Ормузької протоки. Ціни на нафту на тлі останніх подій зросли більш як на 3%.
Раніше писали, що Іран, ймовірно, намагається відновити свої ядерні об'єкти після американсько-ізраїльських ударів.