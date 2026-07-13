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Іран відновлює ядерні об'єкти – CNN

13 липня 2026, 08:42
Іран відновлює ядерні об'єкти – CNN
Джерело: pixabay
Супутникові знімки фіксують ремонтні роботи в Парчині та будівельну активність на ракетних об'єктах.

Іран, ймовірно, намагається відновити свої ядерні об'єкти після американсько-ізраїльських ударів.

Про це свідчать нові супутникові знімки, які проаналізували CNN та Інститут науки та міжнародної безпеки.

Знімки кількох ядерних і ракетних об'єктів вказують на те, що Іран, ймовірно, порушив меморандум про взаєморозуміння, підписаний із США минулого місяця, в якому зобов'язався зберегти статус-кво у своїй ядерній програмі.

На ядерному об'єкті в Парчині, де, як вважається, зберігаються вибухові матеріали для ядерних бомб, знімки, зроблені у червні та цього місяця, вказують на спроби відремонтувати пошкодження від  протибункерних бомб. На знімках також видно вантажівки, що в'їжджають і виїжджають зі ще одного ймовірного ядерного об'єкта, та будівельні роботи на ракетних об'єктах. Водночас на деяких відомих ядерних об'єктах країни значних ознак пошкоджень не виявлено.

СШАядерна зброяІран

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