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Союзники США закликають Трампа посилити війну проти Ірану – Bloomberg

22 липня 2026, 13:46
Союзники США закликають Трампа посилити війну проти Ірану – Bloomberg
Facebook / The White House
Частина чиновників схиляє Трампа до посилення військової кампанії.

Союзники США на Близькому Сході дедалі більше роздратовані посиленням воєнних дій між американськими силами та Іраном і вважають, що Трамп повинен піти ва-банк.

Про це повідомляє Bloomberg.

Частина чиновників схиляє Трампа до посилення військової кампанії. Серед головних сценаріїв – введення наземних військ на територію Ірану та захоплення острова Харг, ключового вузла експорту іранської нафти. На їхню думку, іранський режим не відмовиться від контролю над Ормузькою протокою, поки Трамп не зважиться на дійсно серйозну ескалацію.

Водночас країни Перської затоки бояться, що затяжний конфлікт може тривати місяцями, відлякуючи іноземних інвесторів і туристів від регіону. Розчарування посилюється через відсутність єдності щодо того, як саме США повинні діяти далі.

"Багато чиновників вважають, що США потрібна стратегія 'ескалації для деескалації'", – розповів Девід Шенкер, американський дипломат, який працював на Близькому Сході під час першого терміну Трампа. За його словами, Вашингтону необхідно зробити більше, оскільки нинішня динаміка не змусить Іран піти на поступки – ні щодо Ормузької протоки, ні щодо ядерної програми.

СШАІранДональд Трамп

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