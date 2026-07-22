Українські морські дрони Magura вперше вироблятимуть у США – WSJ

Ці дрони змусили російський флот відступити з Чорного моря.

Американська компанія ReconCraft розпочне виробництво українських морських дронів Magura, які були розроблені та випробувані в бойових умовах під час війни з росією.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Меморандум про співпрацю ReconCraft та української компанії Uforce, яка створила дрони Magura, підписали минулого тижня в посольстві України у Вашингтоні. Партнери планують організувати виробництво сотень, а згодом і тисяч безпілотників щороку на підприємствах в Орегоні та Південній Кароліні.

За словами співзасновника ReconCraft Джо Сілковскі, компанії забезпечуватимуть проєкт матеріалами, обладнанням і персоналом. Гендиректор Uforce Олег Рогинський назвав дозвіл на виробництво Magura у США ключовим кроком, який дозволить американським військовим використовувати технології та тактики, відпрацьовані Україною під час війни.

Дрони Magura здатні перевозити до 770 кг корисного навантаження на відстань близько 560 км. Окрім ударних місій, вони можуть запускати повітряні безпілотники, брати участь у протимінних операціях та виконувати завдання з пошуку підводних човнів.

Як зазначає WSJ, угода укладена на тлі розширення оборонної співпраці між США та Україною. Пентагон також планує інвестувати десятки мільярдів доларів у розвиток автономних систем, оскільки сучасні конфлікти продемонстрували високу ефективність дешевших безпілотних платформ порівняно з дорогими високоточними боєприпасами.

Під час війни українські морські дрони Magura стали одним із ключових факторів, що змусили російський флот відступити з більшої частини акваторії Чорного моря.