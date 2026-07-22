Азербайджан готовий збільшити постачання газу до Німеччини – Алієв

Азербайджану потрібні гроші на будівництво, тому країна шукає партнерів для фінансування нових гілок газогонів.

Азербайджан розглядає можливість суттєвого збільшення експорту природного газу до Німеччини – наразі обсяги становлять 1,5 млрд кубометрів на рік, але Баку готове до більшого.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час спільної пресконференції з канцлером Мерцем у Берліні Алієв зазначив, що Баку готовий збільшити постачання газу за наявності чітких умов. "Ми можемо збільшити обсяг поставок, але для цього маємо отримати відповідні запити. Водночас необхідно розширити наявну газову інфраструктуру", – заявив він.

Експорт стримує логістика: трубопроводи TAP та TANAP вже працюють на максимумі без резервів вільної потужності. Торік Баку експортувало загалом 25 млрд кубометрів газу, більша частина якого пішла до Європи. Для нарощування обсягів потрібне будівництво нових з'єднань, і Азербайджан шукає партнерів для їх фінансування.

Алієв також звернувся до європейських банкірів із пропозицією переглянути правила кредитування газових проєктів. "Європейські банки, зокрема Європейський інвестиційний банк, через так звані зелені проєкти припинили підтримку газових і нафтових проєктів. Цю інфраструктуру необхідно спочатку розширити", – підкреслив він.