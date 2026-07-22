Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Bloomberg: Звільнення Сирського допомогло Зеленському уникнути розколу в Україні

22 липня 2026, 14:32
Bloomberg: Звільнення Сирського допомогло Зеленському уникнути розколу в Україні
фото: Олександр Сирський/Telegram
Між Сирським і Федоровим виник конфлікт щодо того, як слід вести війну.

Рішення Зеленського звільнити Сирського та залишити при владі Федорова допомогло уникнути розколу, якого країна не може собі дозволити.

Таку думку висловив оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

За його словами, між Сирським і Федоровим виник конфлікт щодо того, як слід вести війну. Для багатьох українців ці розбіжності мають чимале значення, тому, коли Зеленський спочатку став на бік колишнього головкома, це спричинило протести. Результатом стало призначення 43-річного Драпатого – відомого прямолінійністю та відстоюванням підходу до ведення бойових дій за допомогою дронів.

Оглядач підкреслив, що зараз дрони домінують на полі бою, а Федоров відіграв провідну роль у прискоренні розробки БПЛА середньої та великої дальності, які допомогли перенести війну вглиб росії. Саме тому рішення про його звільнення здавалося багатьом сумнівним. Федоров критикував Сирського за відкидання асиметричного підходу, "без якого Україна може програти", а також говорив, що реформа ЗСУ з переходом на корпусну систему зайшла в глухий кут – змінити це буде одним із завдань Драпатого.

Чемпіон підсумував, що військове керівництво України має діяти спільно, щоб домогтися успіхів у війні. Замінивши Сирського на Драпатого та поновивши Федорова на посаді, Зеленський міг зробити це можливим.

Михайло ФедоровВолодимир ЗеленськийОлександр Сирський

Останні матеріали

Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Технології
"Доступна маса". Формується ринок недорогих крилатих ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 липня 2026, 08:31
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Політика
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Переклад iPress – 21 липня 2026, 12:53
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 липня 2026, 08:39
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Політика
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Переклад iPress – 20 липня 2026, 14:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється