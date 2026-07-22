Bloomberg: Звільнення Сирського допомогло Зеленському уникнути розколу в Україні

Між Сирським і Федоровим виник конфлікт щодо того, як слід вести війну.

Рішення Зеленського звільнити Сирського та залишити при владі Федорова допомогло уникнути розколу, якого країна не може собі дозволити.

Таку думку висловив оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

За його словами, між Сирським і Федоровим виник конфлікт щодо того, як слід вести війну. Для багатьох українців ці розбіжності мають чимале значення, тому, коли Зеленський спочатку став на бік колишнього головкома, це спричинило протести. Результатом стало призначення 43-річного Драпатого – відомого прямолінійністю та відстоюванням підходу до ведення бойових дій за допомогою дронів.

Оглядач підкреслив, що зараз дрони домінують на полі бою, а Федоров відіграв провідну роль у прискоренні розробки БПЛА середньої та великої дальності, які допомогли перенести війну вглиб росії. Саме тому рішення про його звільнення здавалося багатьом сумнівним. Федоров критикував Сирського за відкидання асиметричного підходу, "без якого Україна може програти", а також говорив, що реформа ЗСУ з переходом на корпусну систему зайшла в глухий кут – змінити це буде одним із завдань Драпатого.

Чемпіон підсумував, що військове керівництво України має діяти спільно, щоб домогтися успіхів у війні. Замінивши Сирського на Драпатого та поновивши Федорова на посаді, Зеленський міг зробити це можливим.