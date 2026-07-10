Спецслужби Молдови розкрили новий план росії

Наразі головна мета путіна у Молдові – підрив довіри до демократичних інститутів.

росія планує втрутитися в наступні вибори в Молдові. Ба більше, кремль уже розпочав кампанію з дестабілізації країни. З таким попередженням виступив директор Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяце.

За словами очільника СІБ, у 2026 році його команда фіксує суттєвий ріст кількості дезінформаційних та пропагандистських заходів. росія реалізує їх за допомогою методів, яких досі ніколи не використовувала. До прикладу, вона обрала TikTok як ключову платформу для поширення своїх фейків. Раніше це був Telegram.