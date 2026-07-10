Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Спецслужби Молдови розкрили новий план росії

10 липня 2026, 14:07
Спецслужби Молдови розкрили новий план росії
Фото: ria.ru
Наразі головна мета путіна у Молдові – підрив довіри до демократичних інститутів.
росія планує втрутитися в наступні вибори в Молдові. Ба більше, кремль уже розпочав кампанію з дестабілізації країни. З таким попередженням виступив директор Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяце.
 
Про це повідомляє Deschide.
 
За словами очільника СІБ, у 2026 році його команда фіксує суттєвий ріст кількості дезінформаційних та пропагандистських заходів. росія реалізує їх за допомогою методів, яких досі ніколи не використовувала. До прикладу, вона обрала TikTok як ключову платформу для поширення своїх фейків. Раніше це був Telegram.
Попри це, зараз Молдова набагато краще підготовлена до супротиву. Вона вже знає, як ефективно боротися зі спробами зовнішнього втручання, насамперед російського.
 
"Водночас ми не повинні розслаблятися, бо росіяни не розслабляються. У них є дуже великі команди фахівців, яким платять дуже добре, і які щодня націлені на нас", – сказав Мустяце.
 
Він також наголосив, що наразі головна мета путіна у Молдові – підрив довіри до демократичних інститутів. кремль активно працює проти:
 
  • збройних сили РМ,
  • сектору безпеки,
  • сектору громадського порядку,
  • сектору правосуддя.
 
"Мета полягає в тому, щоб підірвати довіру, щоб під час наступного виборчого циклу громадяни замислилися над тим, чи ефективно працюють ці інституції", – попередив директор СІБ.

 

Молдоваспецслужби

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється