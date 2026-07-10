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Аеропорт "Палм-Біч" у Флориді перейменували на честь Трампа

10 липня 2026, 12:51
Аеропорт
Фото: GettyImages
Зміна назви обійшлася в 5,5 мільйона доларів.
Американське місто Палм-Біч, штат Флорида, офіційно перейменувало свій аеропорт на честь президент США. Тепер це – Міжнародний аеропорт імені президента Дональда Дж. Трампа.
 
Про це пише Reuters.
 
Рішення перейменувати аеропорт на честь американського президента губернатор штату Рон ДеСантіс схвалив ще наприкінці березня. А 9 липня аеропорт офіційно отримав нову назву. Зміна назви обійшлася в 5,5 мільйона доларів.
 
Першим рейсом, який приземлився в аеропорту з новою назвою ще до світанку, прибув син Дональда Трампа Ерік Трамп разом із родиною.
 
Від початку другого терміну Трампа у Білому домі його ім’я присвоїли запланованому класу військових кораблів ВМС, візовій програмі для заможних іноземців та урядовому сайту з рецептурних ліків.
аеропортДональд Трамп

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