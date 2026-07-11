ЗСУ вдарили по 28 суднах в Азовському морі

Вночі також атаковано 53 цілі в окупованому Криму.

Сили оборони України провели нову операцію в Азовському морі, завдавши удару по десятках суден, які росія використовує для військової логістики та обходу санкцій.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу агресора ураження зазнали 21 російський танкер, чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд. Танкери використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, решта плавзасобів – для забезпечення військової логістики та підтримки портової інфраструктури. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді уточнив, що протягом 6–11 липня СБС уразили вже 76 російських суден. Він також заявив, що через удари рух через Керченську протоку, ймовірно, було зупинено. У ніч на 11 липня українські військові атакували 53 військові цілі в окупованому Криму та на півдні тимчасово окупованих територій, зокрема флот і енергетичну інфраструктуру.