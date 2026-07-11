Трамп залишив розпорядження на випадок, якщо Іран здійснить на нього замах

Трамп каже, що давно є номером один в іранському списку на ліквідацію.

Президент США Дональд Трамп розповів, що "дав вказівки" на випадок, якщо Ірану вдасться здійснити змову з метою його вбивства.

Про це він заявив у коментарі The New York Post.

Відповідаючи на запитання про нещодавні повідомлення щодо того, що Ізраїль надав розвіддані про змову з метою усунення президента США, Трамп зазначив, що жодного нового плану з боку Ірану немає, але Тегеран уже багато років прагне його смерті. "Я вже давно перебуваю в їхньому списку. Ось з чим ми маємо справу. Справа лише в тому, що я залишив розпорядження – якщо щось трапиться, просто буквально бомбити їх з такою інтенсивністю, якої вони ще ніколи не бачили", – сказав він, додавши: "Сподіваюся, ви будете за мною сумувати".

Нагадаємо, за даними WSJ, Ізраїль надав США нові розвідувальні дані, які вказують на новий іранський план вбивства Трампа. Нещодавно Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій фактично втратила чинність. США у вівторок та середу завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на атаки на комерційні судна поблизу Ормузької протоки, після чого Тегеран відповів ударами по американських об'єктах на Близькому Сході.