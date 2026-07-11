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Трамп оголосив про відкриття міжнародного моста між Канадою та США

11 липня 2026, 13:21
Трамп оголосив про відкриття міжнародного моста між Канадою та США
У лютому президент погрожував заблокувати відкриття через відсутність американських матеріалів у будівництві.

Президент Дональд Трамп повідомив, що 27 липня відкриється міжнародний міст, який з'єднає Віндзор (Онтаріо, Канада) і Детройт (Мічиган, США).

Про це він написав Truth Social.

"Мені вдалося домогтися НАБАГАТО КРАЩОЇ УГОДИ для Америки. Попередня угода була для мене неприйнятною! Нова угода – чудова й справедлива. Дякую та вітаю уряд Канади. Нехай ця чудова нова споруда принесе нам обом багато років успіху", – написав він.

Нагадаємо, у лютому Трамп погрожував заблокувати відкриття моста, заявивши, що колишній президент Обама дозволив Канаді будувати його без американських матеріалів, зокрема сталі, тобто в обхід програми "Купуй американське". Тоді він також нагадав про тарифи на американські молочні продукти та заявив, що поки США не отримають компенсації від Канади, Вашингтон не дозволить відкриття об'єкта. Після цього американські та канадські представники розпочали переговори.

СШАДональд ТрампКанада

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