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Навроцький закликав заборонити в Польщі червоно-чорний прапор ОУН-УПА

11 липня 2026, 17:38
Навроцький закликав заборонити в Польщі червоно-чорний прапор ОУН-УПА
Навроцький у день вшанування жертв Волинської трагедії закликав законодавчо заборонити використання в країні червоно-чорного прапора ОУН-УПА.

Президент Польщі Кароль Навроцький у день вшанування жертв Волинської трагедії закликав законодавчо заборонити використання в країні червоно-чорного прапора ОУН-УПА. Відповідну заяву він зробив під час меморіальних заходів у селі Радруж поблизу українського кордону.

Про це повідомляє RMF24.

За словами польського президента, він виступає за ухвалення парламентом закону, який заборонятиме цей символ.

"Ми не хочемо бачити його у Польщі – і я зроблю усе, щоб забезпечити, що його не буде у Польщі. Я вірю, що польський парламент ухвалить відповідний закон – тому що це те саме, що прапор Blut und Boden. Це те, що він мав на увазі, і за ним була і є уся ідеологія українських націоналістів, які вбивали польських жінок і дітей", – заявив Навроцький.

Водночас президент Польщі наголосив, що не звинувачує український народ загалом, а критикує бандерівську ідеологію та її прихильників.

"Це не можна прийняти, тому що прославляння геноциду чи заплющування очей – це запрошення до нового геноциду", – сказав він.

Під час виступу Навроцький також провів паралель між загибеллю 14-річної польської дівчини Ядвіги під час Волинської трагедії та сучасними жертвами російської агресії в Україні.

"Це така ж сама смерть, як нинішніх 14-річних українців від рук бандитів російської федерації", – зазначив президент.

Заява пролунала на тлі триваючих дискусій між Києвом і Варшавою щодо історичної пам'яті та оцінки діяльності ОУН-УПА, які останніми тижнями стали однією з головних тем українсько-польського діалогу.

ПольщаУПАКароль Навроцький

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