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Туск закликав Польщу й Україну не допустити кризи у двосторонніх відносинах

10 липня 2026, 19:47
Туск закликав Польщу й Україну не допустити кризи у двосторонніх відносинах
Фото: Shutterstock
Туск також звернув увагу на появу в соцмережах провокаційних матеріалів, які ображають польські компанії, що допомагають Україні.

Криза у відносинах Польщі та України через суперечки довкола УПА зайшла занадто далеко, проте лідери обох держав усвідомлюють цю проблему.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Туск позитивно оцінив сам факт зустрічі Зеленського та Навроцького на полях саміту НАТО в Анкарі. За його словами, публічні сигнали лідерів свідчать про бажання врегулювати розбіжності. "росіяни були б найщасливішими, якби сталася серйозна криза у польсько-українських відносинах", – зауважив прем'єр.

Туск також звернув увагу на появу в соцмережах провокаційних матеріалів, які ображають польські компанії, що допомагають Україні, та підкреслив, що за розпалюванням ворожнечі часто стоять російські боти. Уряд Польщі збирається жорстко протидіяти дезінформації.

Напередодні річниці Волинської трагедії Туск закликав до взаємного діалогу без надмірних емоцій. "Я хотів би звернутися до всіх порядних, мудрих і відповідальних українців. Пам'ятайте, що ця велика європейська спільнота побудована на правді, а правда є абсолютно необхідною основою примирення. Тому я розраховую на переосмислення з українського боку, але також закликаю всіх у Польщі стримати надмірні емоції", – заявив він.

Нагадаємо, зустріч Зеленського та Навроцького в Анкарі стала першими очними переговорами після тривалого охолодження у відносинах.

Дональд ТускПольщаросія загрозаВолодимир ЗеленськийКароль Навроцький

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