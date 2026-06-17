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Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти ракети в Україні – Bloomberg

17 червня 2026, 20:34
Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти ракети в Україні – Bloomberg
Facebook / The White House
Bloomberg називає саміт G7 "несподіваним успіхом" для Києва.

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній з проханням почати виготовляти зброю за ліцензією в Європі та Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих з ходом перемовин.

"Вони хотіли б мати можливість це робити, ми розглянемо це питання", – заявив Трамп на саміті G7 у Франції. За даними журналістів, він сказав союзникам, що розгляне ліцензування виробництва ракет до систем ППО, потрібних Україні для відбиття російських атак, оскільки запаси США вичерпалися через конфлікт в Ірані.

"Конкретні ліцензії будуть детально обговорені між країнами-учасницями. Це передбачає надання американськими компаніями комплексних ліцензій європейським виробникам", – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що Трамп "наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості".

Bloomberg називає саміт G7 "несподіваним успіхом" для України. Зеленський зустрівся з Трампом, а всі країни G7 підписали спільну заяву на підтримку Києва. Трамп також висловив готовність посилити санкції проти москви.

зброяДональд ТрампG7війна в Україні

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