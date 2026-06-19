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Зеленський підключив до тиску на путіна президента ще однієї країни

19 червня 2026, 14:07
Зеленський підключив до тиску на путіна президента ще однієї країни
Луїз Інасіо Лула да Сілва
Глава української держави прагне залучити лідера Бразилії як авторитетного посередника у комунікації з ключовими геополітичними гравцями.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до свого бразильського колеги Луїса Інасіу Лули да Сілви з офіційним проханням посприяти переговорному процесу задля завершення повномасштабної війни. 
 
Про це повідомляє видання ICL Notícias із посиланням на власні поінформовані джерела в дипломатичних колах.
 
Глава української держави прагне залучити лідера Бразилії як авторитетного посередника у комунікації з ключовими геополітичними гравцями. Основний замисел цієї ініціативи полягає в тому, що президент Бразилії міг би особисто зателефонувати як російському диктатору путіну, так і голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну. 
 
Головна мета Києва – переконати очільника кремля змінити свою позицію щодо дипломатичного врегулювання. Володимир Зеленський хоче, щоб Лула переконав путіна особисто взяти участь у мирних переговорах й зрештою погодитися на зустріч з українським лідером та посередниками.
 
Бразильська сторона вже сформувала власне бачення ситуації на основі отриманого дипломатичного сигналу. Водночас зазначається, що, на думку уряду Бразилії, цей запит зумовлений нездатністю Києва знайти способи та канали для діалогу з москвою. Офіційні представники країни вважають такий крок спробою активізувати альтернативні міжнародні майданчики на тлі загального ускладнення дипломатичного процесу.
 
Аналітики наголошують, що це вже далеко не перша спроба залучити лідера Південної Америки до процесу врегулювання російсько-української війни. Минулого року Україна вже зверталась з аналогічним проханням, і МЗС Бразилії підтвердило ЗМІ, що повідомлення було передано диктатору, проте результату це не принесло. Тоді кремль проігнорував бразильські дипломатичні зусилля, продовживши агресивну воєнну кампанію на українських територіях.

 

війна в Україніросія окупантипереговори з рф

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