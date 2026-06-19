москва нібито готова до діалогу, але Пєсков одразу ж анонсував нові удари.

Країни Європейського Союзу помиляються, вважаючи, що будувати діалог з росією треба з позиції сили.

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

"Це найбільша помилка – чи випливає вона з некомпетентності, з їхньої дезінформованості чи їхньої дурості – точно ми не знаємо, але це факт", – сказав він.

Пєсков зазначив, що Європі для участі в переговорах необхідно "ознайомитися з реальним станом справ, зокрема в українському конфлікті", і додав, що це нібито не москва була ініціатором припинення контактів з ЄС. Він також нафантазував, що Київ "перебуває у дуже скрутному становищі", проте "продовжує дотримуватися лінії, яка не спрямована на переговори".