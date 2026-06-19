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кремль назвав умову для участі Європи у мирних переговорах

19 червня 2026, 14:33
кремль назвав умову для участі Європи у мирних переговорах
Фото: Reuters
москва нібито готова до діалогу, але Пєсков одразу ж анонсував нові удари.
Країни Європейського Союзу помиляються, вважаючи, що будувати діалог з росією треба з позиції сили.
 
Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.
 
"Це найбільша помилка – чи випливає вона з некомпетентності, з їхньої дезінформованості чи їхньої дурості – точно ми не знаємо, але це факт", – сказав він.
 
Пєсков зазначив, що Європі для участі в переговорах необхідно "ознайомитися з реальним станом справ, зокрема в українському конфлікті", і додав, що це нібито не москва була ініціатором припинення контактів з ЄС. Він також нафантазував, що Київ "перебуває у дуже скрутному становищі", проте "продовжує дотримуватися лінії, яка не спрямована на переговори".
 
При цьому речник кремля заявив, що переговори з країною-агресоркою з позиції сили ні до чого не приведуть. Він також анонсував нові удари по об’єктах в Україні.
 
Водночас Пєсков наголосив, що країна-агресорка нібито готова до мирних переговорів, і зазначив, що російський диктатор неодноразово заявляв про готовність москви до діалогу.

 

війна в Україніросія окупантиКремль

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