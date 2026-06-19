Politico: українські ракети можуть замінити Tomahawk у Німеччині

Берлін розглядає українські розробки для посилення власних далекобійних ударних можливостей.

Українські ракетні розробки вперше претендують на великий оборонний контракт у Європі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на документи планування Міністерства оборони Німеччини.

За даними видання, німецьке оборонне відомство розглядає українські та ізраїльські розробки як альтернативу американським крилатим ракетам Tomahawk для посилення свого арсеналу далекобійної зброї.

У межах цього процесу управління озброєнь звернулося до української компанії Fire Point та ізраїльського стартапу Covenant із запитами щодо їхніх ракетних систем.

Поштовхом до перегляду підходів стали затримки з постачанням американських Tomahawk і обмеження виробничих потужностей у США, зокрема на тлі високого попиту після витрат у попередніх конфліктах.

У документах згадуються дві українські системи - крилата ракета «Фламінго» та реактивний безпілотник "Барс".

За даними видання, "Фламінго" має дальність до 3000 км і бойову частину близько однієї тонни, а її вартість оцінюється приблизно у 500 тисяч доларів, що суттєво нижче за вартість Tomahawk.

Також зазначається, що німецька компанія Diehl Defence вже веде переговори з Fire Point щодо можливого спільного виробництва системи в Німеччині.