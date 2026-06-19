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Швейцарія визначається з майбутнім статусу українських біженців

19 червня 2026, 21:12
Швейцарія визначається з майбутнім статусу українських біженців
Фото: AP
Федеральна рада схиляється до продовження тимчасового захисту через війну в Україні.

Уряд Швейцарії має намір продовжити дію спеціального статусу захисту S для українських біженців щонайменше до 2027 року. 

Остаточне рішення планують ухвалити після консультацій із кантонами, містами та іншими партнерами, повідомила Федеральна рада Швейцарії.

У листопаді 2025 року Державний секретаріат з міграції спільно з представниками регіонів отримав доручення розробити чіткі правила щодо майбутнього статусу S. За результатами підготовлено концепцію "Майбутнє статусу S", яка передбачає три можливі сценарії: збереження чинного режиму захисту, його скасування у разі стабільного припинення вогню або поступове згортання в разі затяжного конфлікту.

Федеральна рада вже взяла документ до уваги як основу для подальших рішень. Після завершення консультацій уряд планує визначитися з майбутнім статусу S до кінця літа.

Також Швейцарія обговорює питання щодо громадян України призовного віку – влада хоче з’ясувати, чи повинні вони й надалі користуватися захистом на тих самих умовах. З цього приводу тривають консультації й у Європейському Союзі.

Статус S має особливе значення, оскільки війна в Україні триває вже майже п’ять років. Згідно зі швейцарським законодавством, якщо тимчасовий захист не буде скасований після п’яти років дії, особи під захистом можуть отримати дозвіл на проживання від кантональної влади.

 
ШвейцаріябіженціУкраїна

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