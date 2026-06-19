Україна дала білорусі тиждень на деескалацію біля кордону

Зеленський заявив про вимогу прибрати військову техніку з прикордонних районів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що білорусь має протягом тижня прибрати військову техніку з прикордонних із Україною районів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Глава держави прокоментував вибачення білоруського лідера Олександра Лукашенка, зазначивши, що особисті слова не є визначальними, однак дії щодо України мають наслідки.

Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення частина ракет по Україні запускалася з території білорусі, а також заявив про наявність техніки та систем, які, за його словами, використовуються для спостереження та коригування вогню вздовж кордону.

"Хай зніме цю техніку, хай вимкне її. Думаю, тижня буде достатньо. Якщо цього не буде зроблено – зробимо ми", – заявив президент.

Він також наголосив, що білорусь, за його словами, відіграє роль у забезпеченні російської військової машини, зокрема через постачання ресурсів, і закликав Мінськ змінити свою політику.