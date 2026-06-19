Рим не підтримав нову програму військової допомоги Україні

Країна утримується від участі в PURL, попри зростання внесків інших союзників.

Італія продовжує утримуватися від участі в програмі PURL – механізмі, який передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошти європейських країн.

Про це повідомляє портал Defense Express.

За даними видання, ще наприкінці минулого року італійський уряд відмовився приєднатися до ініціативи, пояснюючи це очікуваннями швидкого досягнення перемир’я. Відтоді позиція Риму не змінилася.

Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив, що країна й надалі не планує долучатися до програми, пославшись на раніше ухвалене політичне рішення.

Водночас інші союзники України під час зустрічей у форматі "Рамштайн" оголосили про нові внески в межах PURL на майже 1 млрд доларів. До ініціативи також приєдналися нові партнери, зокрема Австралія.

Аналітики зазначають, що позиція Італії виглядає непослідовною на тлі розширення міжнародної підтримки України. Серед можливих факторів називають зовнішньополітичні розбіжності Рима з Вашингтоном та обережний підхід Італії до збільшення оборонних витрат.

Натомість Німеччина виділить Україні ще $400 млн на ППО в межах PURL.