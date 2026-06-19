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Канцлер ФРН назвав модель інтеграції України до Євросоюзу

19 червня 2026, 21:48
Канцлер ФРН назвав модель інтеграції України до Євросоюзу
Україна може отримати такий статус ще до завершення війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна може отримати статус асоційованого члена Європейського Союзу без внесення змін до основних договорів ЄС. 

Як приклад він навів досвід об’єднання Німеччини на початку 1990-х років.

За словами Мерца, у 1990 році представники Східної Німеччини брали участь у роботі Європейського парламенту як спостерігачі без права голосу. Такий механізм, наголосив канцлер, був реалізований без перегляду європейських договорів.

На його думку, аналогічний підхід можна застосувати і до України, надавши їй проміжний статус до повноправного вступу в ЄС.

Водночас Мерц зазначив, що країна, яка перебуває у стані війни, не може стати повноправним членом Євросоюзу. Саме тому, за його словами, асоційоване членство могло б стати перехідним етапом на шляху до інтеграції України в європейський блок.

Канцлер також підкреслив, що нині змінити установчі договори ЄС практично неможливо, оскільки для цього потрібна одностайна підтримка та ратифікація всіма державами-членами.

Крім того, Мерц розкрив, навіщо створили формат Е3 щодо України.

 
НімеччинаУкраїнаЄвросоюзФрідріх Мерц

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