Парламент Фінляндії скасував заборону на ядерну зброю на території країни

Закон дозволяє транспортування і потенційне володіння ядерною зброєю.

Парламент Фінляндії ухвалив закон про скасування заборони на ядерну зброю на території країни. Рішення підтримали 125 депутатів, 61 виступив проти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Законопроєкт дозволяє імпорт ядерної зброї, її транспортування та постачання, а також потенційне володіння на території країни у межах оборонних потреб. Рішення ухвалене в рамках адаптації до стандартів НАТО після вступу Фінляндії до Альянсу у 2023 році.

"Цією пропозицією ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо повне використання ядерних засобів стримування НАТО для захисту Фінляндії", – заявив міністр оборони Антті Хакканен, назвавши захід важливим для безпеки країни. Водночас влада підкреслює, що Фінляндія не планує розміщення ядерної зброї на своїй території.

Голосування відбулося після тривалих дебатів: частина опозиції критикувала уряд за відсутність широкого політичного консенсусу щодо такого рішення.

Рішення ухвалене на тлі перегляду оборонної політики в Європі через війну росії проти України, невизначеність щодо майбутніх гарантій безпеки та дискусії про стійкість ядерного стримування НАТО. У Європі також обговорюються альтернативні моделі ядерного захисту, зокрема ініціативи Франції щодо розширення власного стримування.