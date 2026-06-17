Брюссель підтримує Вірменію торговельними пільгами через тиск росії – FT

У Брюсселі заявляють, що мета кроку – підтримати економіку країни та посилити її зв’язки з ЄС.

ЄС готує торговельні пільги для Вірменії, щоб частково компенсувати російські обмеження на імпорт.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Єврокомісія працює над запровадженням автономних торговельних заходів, які передбачають зниження мит на експорт вірменських харчових продуктів та сільськогосподарської продукції. Ініціатива спрямована на підтримку секторів, що найбільше постраждали від обмежень з боку росії, запроваджених напередодні нещодавніх виборів у Вірменії.

У Брюсселі заявляють, що мета кроку – підтримати економіку країни та посилити її зв’язки з ЄС. Водночас підкреслюється, що заходи ще потребують погодження більшістю держав-членів ЄС та Європарламентом.

Потенційний пакет охоплює близько 20 категорій товарів із загальним обсягом експорту приблизно 420 млн євро на рік. Водночас у ЄС визнають, що через залежність Вірменії від російської торгівлі ефект може бути обмеженим або тимчасовим.

Окремо зазначається, що логістичні труднощі та членство Вірменії в митному союзі під керівництвом росії ускладнюють розширення торговельної співпраці з ЄС.

Нагадаємо, попри російський тиск, прозахідна партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна перемогла на виборах.