Пашинян оголосив перемогу на виборах у Вірменії, опозиція результати не визнає

"Громадянський договір" набрав 49,81% – не вистачає до 50% для самостійного формування уряду.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив перемогу своєї партії на парламентських виборах 7 червня. Опозиція результати не визнає і звинуватила владу у маніпуляціях.

Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

"Партія "Громадянський договір" отримала голоси більшої кількості громадян порівняно з 2021 роком. Партія має достатньо голосів, щоб самостійно сформувати уряд", – заявив Пашинян.

За остаточними даними, прохідний бар'єр подолали чотири сили: "Громадянський договір" набрав 49,81%, "Сильна Вірменія", 23,29%, блок "Вірменія" Кочаряна, 9,94%, та "Процвітаюча Вірменія", 4%.

Втім, для самостійного формування стабільної більшості згідно з виборчим кодексом потрібно 54%, яких Пашинян не набрав. Виборчий кодекс передбачає механізм "стабільної більшості": якщо лідер перегонів не отримує потрібної кількості мандатів і не може створити коаліцію, йому нараховуються бонусні місця через другий тур голосування.

Лідер опозиційного блоку "Сильна Вірменія" Самвел Карапетян назвав оголошені результати "ганебними". "Бачачи, що їхні результати ганебно зменшуються щохвилини, вони зупинили підрахунок", – заявив він.

Нагадаємо, перші офіційні дані кардинально відрізнялися від екзитполів: соціологи давали Пашиняну до 70%, тоді як ЦВК фіксував значно скромніші показники.