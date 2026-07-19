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США вісім днів поспіль б'ють по Ірану, щоб помститися за загиблих солдатів

19 липня 2026, 09:55
США вісім днів поспіль б'ють по Ірану, щоб помститися за загиблих солдатів
фото: Getty Images
Трамп наказав знищити військову спроможність Тегерана після смертоносної атаки на американську базу в Йорданії.
Сполучені Штати завдали нових масованих авіаударів по території Ірану. Президент Дональд Трамп наказав знищити військову спроможність Тегерана після смертоносної атаки на американську базу в Йорданії.
 
Про це повідомляє Центральне командування США (CENTCOM).
 
Бомбардування почалися 19 липня о 18:00 за східним часом. Це вже восьма ніч поспіль, коли авіація США атакує цілі всередині Ірану. Головна мета – Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Саме ці підрозділи атакували американських військових у Йорданії минулої ночі. Окрім помсти, Вашингтон має стратегічне завдання. США хочуть розчистити шлях для торгових суден в Ормузькій протоці. Іран тривалий час погрожував судноплавству, і тепер Штати планують позбавити Тегеран цієї можливості.
 
Трамп наказав послабити здатність Тегерана блокувати морські шляхи. Авіаудари спрямовані на військову інфраструктуру та склади зброї.
 
Військова операція триває з лютого. Втрати американського контингенту зростають:
 
  • 17 липня двоє військових загинули в Йорданії.
  • Ще один солдат досі вважається зниклим безвісти.
  • Загальна кількість загиблих з початку війни досягла 16 осіб.
  • Поранення за час операції дістали вже 420 військовослужбовців.

Напередодні у США заявили про загибель двох солдатів після атаки Ірану. Згідно з заявою, американська армія зазнала втрат у Йорданії.

ІранСШАвійна

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