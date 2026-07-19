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росія нанесла масований удар балістикою по Києву

19 липня 2026, 09:15
росія нанесла масований удар балістикою по Києву
У п’яти районах Києва — влучання та пожежі.
Уночі проти 19 липня війська рф атакували Київ та Київську область десятками ракет, зокрема балістичними.
 
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
 
Станом на ранок відомо про щонайменше одну загиблу людину та 8 постраждалих у Києві.
 
За даними рятувальників, влучання та пожежі зафіксовано у 5 районах столиці:
 
  • Солом’янський район: триває гасіння пожежі в офісній будівлі. Ліквідовано пожежу в житловому та нежитловому будинках.
  • Шевченківський район: ліквідовано загоряння автомобілів та триповерхової будівлі. Проводились роботи з деблокування людей. Локалізовано пожежу в нежитловій будівлі. Виявлено загиблу особу.
  • Святошинський район: пожежу на даху приватного житлового будинку ліквідовано. Врятовано чотирьох мешканців.
  • Деснянський район: локалізовано пожежу на обох локаціях у нежитлових будівлях.
  • Дніпровський район: зафіксовано загоряння автомобілів, нежитлової будівлі та гуртожитку.
 
Київський метрополітен попередив, що станція метро "Лукʼянівська" тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю Поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію "Лукʼянівська" без зупинки.
 
У Бучанському районі Київської області внаслідок атаки постраждали двоє людей, виникло кілька пожеж, зокрема на території складських будівель та логістичного об’єкта. До ліквідації наслідків залучено сили та засоби ДСНС за підвищеним рангом виклику. Рятувальники працюють одразу на кількох локаціях.

 

Київвійна в Україніросія окупанти

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