росія нанесла масований удар балістикою по Києву

У п’яти районах Києва — влучання та пожежі.

Уночі проти 19 липня війська рф атакували Київ та Київську область десятками ракет, зокрема балістичними.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на ранок відомо про щонайменше одну загиблу людину та 8 постраждалих у Києві.

За даними рятувальників, влучання та пожежі зафіксовано у 5 районах столиці: