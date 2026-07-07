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ПОЛІТИКА

Казахстан "обнулив" президентські терміни Токаєва

07 липня 2026, 17:31
Казахстан
Фото: Главком
Нова Конституція дозволяє йому знову балотуватися.

Нова редакція Конституції Казахстану дозволить президенту Касим-Жомарту Токаєву знову балотуватися на виборах глави держави.

Про це йдеться в роз’ясненні Конституційного суду країни.

Суд відповів на звернення Токаєва щодо тлумачення деяких пунктів нової Конституції, ухваленої у березні 2026 року та чинної з 1 липня. Документ встановлює, що президента обирають строком на сім років і одну й ту саму людину не можуть обрати більш як один раз. Однак суд уточнив, що нові правила не враховують колишні терміни перебування на посаді з 1995 року, тому після набуття чинності нової редакції таке обрання вважатиметься першим.

Нагадаємо, нову Конституцію Казахстану розробили за 22 дні й ухвалили на республіканському референдумі. Нова редакція укріплює владу президента в країні. Токаєв обіймає посаду президента з березня 2019 року.

"Обнулення" президентських термінів через прийняття нової Конституції – не новинка на пострадянському просторі. Раніше подібне робили путін, самопроголошений президент білорусі лукашенко та попередник Токаєва Назарбаєв. В історії незалежної України також є такий прецедент: у 2003 році Конституційний суд дозволив тодішньому президенту Леоніду Кучмі балотуватися на третій термін поспіль, проте на вибори 2004 року він не пішов.

вибориКазахстанКонституціяКасим-Жомарт Токаєв

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