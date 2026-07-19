Дрони атакували три нафтобази у Ставропольському краї рф

На об'єктах виникли пожежі.

У російському Ставрополі зафіксували щонайменше дві пожежі після нічної атаки безпілотків. Схоже, там зайнялися одразу три нафтобази.

Про це повідомляють російські ЗМ.

Так, губернатор Ставропольського краю рф Володимир Владимиров заявив про два осередки займання у промзоні хутора В’язники Шпаківського округу та у промзоні на півночі Ставрополя, біля кордону зі Шпаківським округом.

За оперативними даними, загиблих та постраждалих немає, однак введено режим НС місцевого рівня.

Як пишуть російські Telegram-канали, у Ставрополі та його околицях могли зайнятися три нафтобази. Висновок зробили за допомогою відео очевидців, з якого видно, що горить щонайменше одна з трьох нафтобаз, розташованих поряд.