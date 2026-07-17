Трамп анонсував розсекречення документів про безпеку виборів у США

Він оголосив про розсекречення матеріалів щодо безпеки виборів і знову заявив про масштабні порушення під час кампанії 2020 року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські спецслужби виявили масштабні вразливості виборчої системи, які, за його словами, можуть використовувати іноземні держави для втручання у вибори.

Про це він сказав у телевізійному зверненні до нації, пише британська газета The Guardian.

Трамп заявив, що його адміністрація розпочинає негайне розсекречення документів, які нібито підтверджують "жахливу ситуацію з безпекою виборів".

За словами президента США, цими слабкими місцями можуть скористатися противники Вашингтона, зокрема росія, Китай і Північна Корея.

Водночас Трамп звинуватив представників так званої "глибинної держави" у приховуванні масштабів імовірних фальсифікацій, які, за його твердженням, були пов'язані з Китаєм. Він також повторив свою заяву про те, що під час виборів 2020 року стався "найбільший витік даних виборців в історії".

Крім того, глава Білого дому закликав Конгрес підтримати запропонований ним законопроєкт "про порятунок Америки", який передбачає суттєве посилення правил голосування, зокрема різке обмеження можливості голосувати поштою.

Трамп і раніше неодноразово заявляв про нібито фальсифікацію президентських виборів 2020 року, на яких він програв Джо Байдену. Водночас американські суди, федеральні та місцеві виборчі органи не знайшли доказів масштабних фальсифікацій, які могли б вплинути на результат виборів.