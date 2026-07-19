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Трамп вирішив просувати рух MAGA в Європі через USAID

19 липня 2026, 10:51
Трамп вирішив просувати рух MAGA в Європі через USAID
Білий дім готує серію грантів для підтримки проєктів, що відповідають новим політичним пріоритетам Вашингтона.
Адміністрація Дональда Трампа розпочинає масштабне переформатування зовнішньої допомоги США для просування ідеології MAGA в Європі та світі.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Державний департамент уже надіслав законодавцям офіційне повідомлення про нові витрати. У документі йдеться про виділення 2 мільйонів доларів на протидію цензурі в Європі. США планують боротися з нормами європейського Закону про цифрові послуги (DSA) та Закону про цифрові ринки (DMA).
 
Раніше Трамп неодноразово критикував ці закони. Він вважає їх інструментами обмеження свободи слова. Тепер американські гроші підуть на підтримку тих, хто виступає проти регуляторної політики Брюсселя. На початку свого терміну Трамп намагався максимально обмежити вплив Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він вважав цю структуру частиною "старої бюрократичної системи". Проте тепер стратегія змінилася, і він сам став використовувати цей інструмент.
 
Замість традиційних гуманітарних програм гроші тепер отримують ініціативи, що просувають порядок денний MAGA. Це кардинальний перегляд усієї системи іноземної допомоги, яка вибудовувалася десятиліттями.
 
Реформа допомоги США викликала занепокоєння серед європейських лідерів. Вони вбачають у цьому спробу втручання у внутрішні справи Євросоюзу. Фінансування опозиційних до Брюсселя рухів може значно посилити напруженість між союзниками по НАТО. Вашингтон натомість наполягає на своєму праві допомагати тим, хто поділяє їхні погляди на свободу ринку та інформації. Грантова програма є лише першим кроком у цьому напрямку. До кінця року обсяги фінансування подібних ініціатив можуть зрости.

 

СШАДональд Трамп

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