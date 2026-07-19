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США та Іран обмінялися масштабними ударами по військових об'єктах

19 липня 2026, 15:15
США та Іран обмінялися масштабними ударами по військових об'єктах
Фото: DW
Іранські державні медіа підтвердили удари на півдні країни, зокрема поблизу Сіріка та Шадегана.
США вкотре завдали авіаударів по військових об'єктах в Ірані. Операцію розпочали за наказом президента США Дональда Трампа після того, як унаслідок іранської атаки загинули двоє американських військових, а ще один зник безвісти.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Як стверджує Центральне командування США, хвиля американських ударів була спрямована на іранські об'єкти берегового спостереження, логістику, підземні сховища зброї та системи ППО.
 
Іранські державні медіа підтвердили удари на півдні країни, зокрема поблизу Сіріка та Шадегана. Там заявили, що у відповідь Іран атакував дронами й балістичними ракетами військові об’єкти США у Кувейті та Бахрейні. Загалом, як передає агентство, через війну в Ірані загинули 36 американських військових, ще понад 420 – зазнали поранень. Міністр оборони США Піт Гегсет у соцмережах заявив, що "їхня жертва лише зміцнює рішучість країни".
 
За даними іранського державного телебачення, під час ранкових ударів 18 липня в південній провінції Гормозґан, що на березі Перської затоки, загинули троє людей, а ще вісім зазнали поранень. Кількість жертв із початку припинення перемир’я між країнами зросла до 50, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Ірану.

 

СШАІран

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