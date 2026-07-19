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Саудівська Аравія отримає від Трампа право на власне збагачення урану

19 липня 2026, 11:19
Саудівська Аравія отримає від Трампа право на власне збагачення урану
Фото: з відкритих джерел
Документ може дати країні шлях до ядерної зброї без нагляду МАГАТЕ.
Адміністрація Трампа попередньо погодилась дозволити Саудівській Аравії збагачувати уран без стандартних міжнародних гарантій нерозповсюдження.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Проєкт ядерної угоди, яка передбачає підтримку США цивільної ядерної програми Ер-Ріяду, досі очікує підпису президента Трампа – попри те, що перемовини між США та Саудівською Аравією завершились ще у жовтні 2025 року. За словами обізнаних джерел, затримку з підписом частково спричинила триваюча війна з Іраном. За словами самого Трампа, її розпочали саме для того, щоб завадити Тегерану використати збагачений уран для створення ядерної зброї. Частина посадовців у Конгресі також вважає, що адміністрація зволікає, аби уникнути двопартійної резолюції несхвалення, яка могла б заблокувати угоду.
 
Білий дім не відповів на запитання щодо угод, натомість переадресувавши CNN до заяви міністра енергетики Кріса Райта від жовтня 2025 року.
 
"Ми домовились про угоду з цивільної ядерної співпраці. Разом із двосторонніми угодами про гарантії ми хочемо розвивати наше партнерство, принести американські ядерні технології до Саудівської Аравії та зберегти тверду відданість нерозповсюдженню", – заявляв тоді Райт.
 
За словами джерела, ще на початку року адміністрація Трампа коротко ознайомила частину членів Конгресу з основними контурами угоди, і навіть тоді її подавали як таку, що містить особливе положення, яке дозволяє певний рівень внутрішнього збагачення урану та/або переробки плутонію. За словами джерела, це було б "безпрецедентним" для подібної угоди. Умови збагачення урану містять обмеження, встановлені США, однак деталі цих обмежень залишаються незрозумілими.
 
Проєкт угоди не вимагає від Саудівської Аравії ухвалити стандартну посилену угоду про гарантії з МАГАТЕ, відому як "Додатковий протокол". Натомість угода про гарантії укладатиметься лише між США та королівством. Це контрастує з угодою 2009 року між США та ОАЕ, за якою Емірати погодились на посилений нагляд МАГАТЕ та відмовились від збагачення й переробки.

 

СШАСаудівська Аравіявійна в Україніросія окупанти

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