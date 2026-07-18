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Тегеран відмовився виконувати меморандум про перемир'я зі США

18 липня 2026, 20:23
Тегеран відмовився виконувати меморандум про перемир'я зі США
Фото: reuters.com
Іранська влада також звинуватила США у зриві перемир'я.

Іран призупинив виконання своїх зобов'язань за меморандумом про припинення бойових дій, укладеним зі Сполученими Штатами місяць тому. У Тегерані пояснили це тим, що Вашингтон, за їхніми словами, сам порушив умови домовленостей.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Хазем Гарібабаді, пише  CNN.

"Ми вели переговори, але, на жаль, саме американська сторона вдалася до агресивних дій, порушивши власні зобов'язання", – сказав Гарібабаді в ефірі державного телебачення.

За його словами, у відповідь Іран припинив виконувати всі зобов'язання за меморандумом.

"Зараз ми зосереджені на захисті своєї країни. Ми діятимемо твердо й рішуче. Американці вже отримали відповідь, що їхні агресивні дії не приведуть до бажаного результату", – додав він.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню, на його думку, фактично припинив дію після атаки іранського безпілотника на судно в Ормузькій протоці.

Напередодні США заявили про завершення сьомої хвилі ударів по Ірану.

 
СШАвійнаІран

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