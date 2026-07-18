США заявили про завершення сьомої хвилі ударів по Ірану

Для операції залучили авіацію, безпілотники та військові кораблі.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про завершення сьомої нічної хвилі ударів по військових об'єктах на території Ірану.

Про це йдеться в заяві CENTCOM, оприлюдненій у соцмережі X (Twitter).

За даними американського командування, під ударами опинилися об'єкти спостереження, військова логістична інфраструктура, підземні сховища озброєння та сили іранського флоту.

Для проведення операції США залучили винищувачі, безпілотники, військові кораблі та інші засоби ураження.

У CENTCOM також повідомили, що наразі на Близькому Сході перебувають понад 50 тисяч американських військовослужбовців.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Іран якнайшвидше укласти угоду зі Сполученими Штатами, заявивши про готовність посилювати тиск на Тегеран.

Також раніше США оголосили повну блокаду іранських суден.