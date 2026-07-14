Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США оголосили повну блокаду іранських суден

14 липня 2026, 21:07
США оголосили повну блокаду іранських суден
Фото DR
Штати також хочуть залучити великі інвестиції з країн Перської затоки.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока тепер відкрита для всього судноплавства, окрім Ірану. Обмеження запровадили через дії іранського керівництва.
 
Про це ідеться в дописі Трампа у його соцмережі Truth Social.
 
Трамп повідомив, що Сполучені Штати розпочинають повну блокаду для суден, які прямують до або з іранських портів, а також для кораблів, що перевозять будь-які іранські вантажі.
 
Американський лідер додав, що після переговорів із лідерами Близького Сходу вирішив замінити 20-відсотковий збір за відшкодування витрат США на великі торговельні й інвестиційні угоди. Країни Перської затоки укладатимуть ці договори зі Штатами. Нові масштабні інвестиції мають залучити додаткові заводи і обладнання до США, що дозволить створити додаткові робочі місця для американців.
Дональд ТрампОрмузька протока

Останні матеріали

Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Політика
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 липня 2026, 14:48
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Політика
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 липня 2026, 12:29
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 липня 2026, 08:28
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 липня 2026, 09:57
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється