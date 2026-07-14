США оголосили повну блокаду іранських суден

Штати також хочуть залучити великі інвестиції з країн Перської затоки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока тепер відкрита для всього судноплавства, окрім Ірану. Обмеження запровадили через дії іранського керівництва.

Про це ідеться в дописі Трампа у його соцмережі Truth Social.

Трамп повідомив, що Сполучені Штати розпочинають повну блокаду для суден, які прямують до або з іранських портів, а також для кораблів, що перевозять будь-які іранські вантажі.

Американський лідер додав, що після переговорів із лідерами Близького Сходу вирішив замінити 20-відсотковий збір за відшкодування витрат США на великі торговельні й інвестиційні угоди. Країни Перської затоки укладатимуть ці договори зі Штатами. Нові масштабні інвестиції мають залучити додаткові заводи і обладнання до США, що дозволить створити додаткові робочі місця для американців.