Аеропорт Кувейту призупинив роботу після атак Ірану

Авіакомпанії почали переносити польоти.

Міжнародний аеропорт Кувейту тимчасово призупинив приймання та відправлення літаків через іранські атаки по території країни.

Про це повідомляє Kuwait Times.

Національна авіакомпанія Kuwait Times оголосила про перенесення більшості комерційних рейсів і закликала пасажирів перевіряти актуальну інформацію щодо своїх перельотів.

Перевізник повідомив, що оновлення про зміни в розкладі надсилаються пасажирам через автоматичні повідомлення на номери телефонів, вказані під час бронювання.

Наразі точна кількість скасованих або перенесених рейсів, а також число пасажирів, яких торкнулися обмеження, не повідомляється.

У Kuwait Airways заявили, що рішення ухвалили з міркувань безпеки та подякували клієнтам за розуміння через надзвичайні обставини.

Також стало відомо, що Іран відкрив новий фронт і вперше від початку війни вдарив по Сирії.