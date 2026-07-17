Іран відкрив новий фронт: уперше від початку війни вдарив по Сирії

Атаку здійснив Корпус вартових ісламської революції, назвавши її відповіддю на загибель своїх військових.

Іран уперше від початку нинішньої війни в регіоні атакував територію Сирії. За даними державних ЗМІ Ірану, відповідальність за удар взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ.

За їхніми даними, відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР). У Тегерані заявили, що удар став відповіддю на загибель іранських військовослужбовців у місті Іраншахр.

Як повідомило сирійське військове джерело, удару завдали поблизу військової бази Аль-Танф, однак сам об'єкт не постраждав. За попередньою інформацією, загиблих і значних руйнувань немає.

Агентство зазначає, що Дамаск досі намагався уникати втягнення у ширший регіональний конфлікт. Ще в березні президент Сирії Ахмед аль-Шараа заявляв, що країна прагне залишатися осторонь ескалації.

Під час виступу в лондонському аналітичному центрі Chatham House він наголосив, що Сирія не братиме участі в конфлікті, якщо не зазнає прямого нападу або не стане мішенню однієї зі сторін.

Зазначимо, що восени 2025 року президент Сирії вперше відвідав москву для переговорів з путіним.