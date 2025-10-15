Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент Сирії вперше відвідав москву для переговорів з путіним

15 жовтня 2025, 18:59
Президент Сирії вперше відвідав москву для переговорів з путіним
skrin
Але за лаштунками публічної зустрічі обговорювалися куди більш цікаві питання.

Президент Ахмад аль-Шараа сьогодні зустрівся з очільником кремля владіміром путіним у москві. Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між двома країнами та шляхи зміцнення стратегічного співробітництва в різних сферах. Ахмад аль-Шараа наголосив, що нова Сирія відновлює свої регіональні та міжнародні відносини і підтримує тісні зв’язки з росією.

Про візит до москви повідомляє агентство SANA.

Аль-Шараа заявив, що Сирію і росію поєднують тісні двосторонні зв’язки та спільні інтереси.

Також він зазначив, що, виходячи з цих тісних відносин, "значна частина енергетичного сектору Сирії спирається на російський досвід".

"Ми поважаємо всі укладені раніше угоди і прагнемо відновити та переосмислити природу цих відносин так, щоб зберегти незалежність сирійського стану і національний суверенітет", - додав аль-Шараа, наголосивши, що цілісність, безпека і стабільність Сирії пов’язані зі стабільністю регіону та світу.

Президент аль-Шараа прибув до москви у супроводі міністрів закордонних справ і у справах емігрантів Ассада Хасана аш-Шейбані, оборони — генерал-лейтенанта Мархафа Абу Касри, голови Генерального управління розвідки Хусейна ас-Салами та генерального секретаря президентської адміністрації Махера аль-Шараа.

Це перший візит президента Ахмада аль-Шараа до росії. Йому передувала поїздка міністра закордонних справ і у справах емігрантів Ассада Хасана аш-Шейбані до москви в липні, під час якої він зустрічався зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. А у вересні президент аль-Шараа приймав у Палаці народу в Дамаску високопоставлену російську делегацію на чолі із заступником голови уряду російської федерації Олександром Новаком, з якою було обговорено шляхи зміцнення співпраці та розвитку двосторонніх відносин у різних сферах в інтересах обох країн.

Як повідомили джерела у сирійському уряді, однією з вимог сирійської влади є видача поваленого сирійського диктатора Башара Асада і інших, хто скоїв військові злочини за що сирійський президент може пообіцяти путіну преференції у вигляді збереження військової бази росії на території Сирії. 

РосіяСиріяВладімір ПутінАхмад аш-Шараа

Останні матеріали

Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється