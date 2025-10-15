Президент Сирії вперше відвідав москву для переговорів з путіним

Але за лаштунками публічної зустрічі обговорювалися куди більш цікаві питання.

Президент Ахмад аль-Шараа сьогодні зустрівся з очільником кремля владіміром путіним у москві. Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між двома країнами та шляхи зміцнення стратегічного співробітництва в різних сферах. Ахмад аль-Шараа наголосив, що нова Сирія відновлює свої регіональні та міжнародні відносини і підтримує тісні зв’язки з росією.

Про візит до москви повідомляє агентство SANA.

Аль-Шараа заявив, що Сирію і росію поєднують тісні двосторонні зв’язки та спільні інтереси.

Також він зазначив, що, виходячи з цих тісних відносин, "значна частина енергетичного сектору Сирії спирається на російський досвід".

"Ми поважаємо всі укладені раніше угоди і прагнемо відновити та переосмислити природу цих відносин так, щоб зберегти незалежність сирійського стану і національний суверенітет", - додав аль-Шараа, наголосивши, що цілісність, безпека і стабільність Сирії пов’язані зі стабільністю регіону та світу.

Президент аль-Шараа прибув до москви у супроводі міністрів закордонних справ і у справах емігрантів Ассада Хасана аш-Шейбані, оборони — генерал-лейтенанта Мархафа Абу Касри, голови Генерального управління розвідки Хусейна ас-Салами та генерального секретаря президентської адміністрації Махера аль-Шараа.

Це перший візит президента Ахмада аль-Шараа до росії. Йому передувала поїздка міністра закордонних справ і у справах емігрантів Ассада Хасана аш-Шейбані до москви в липні, під час якої він зустрічався зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. А у вересні президент аль-Шараа приймав у Палаці народу в Дамаску високопоставлену російську делегацію на чолі із заступником голови уряду російської федерації Олександром Новаком, з якою було обговорено шляхи зміцнення співпраці та розвитку двосторонніх відносин у різних сферах в інтересах обох країн.

Як повідомили джерела у сирійському уряді, однією з вимог сирійської влади є видача поваленого сирійського диктатора Башара Асада і інших, хто скоїв військові злочини за що сирійський президент може пообіцяти путіну преференції у вигляді збереження військової бази росії на території Сирії.