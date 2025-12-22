Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Азербайджану проігнорував саміт СНД

22 грудня 2025, 18:19
Президент Азербайджану проігнорував саміт СНД
Ільхам Алієв. Фото: vesti.az
Алієв пропустив неформальний саміт СНД через щільний графік.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не взяв участі у неформальному саміті СНД у російському Санкт-Петербурзі в понеділок, 22 грудня.

Як повідомляє агентство Азертадж із посиланням на адміністрацію президента, відсутність Алієва пояснюється щільним робочим графіком.

У адміністрації наголосили, що Азербайджан як держава-член СНД регулярно бере участь в офіційних самітах та надає важливого значення співпраці в межах організації, зокрема розвитку двосторонніх відносин з іншими державами-членами.

Окрім того, Алієв не брав участі у засіданні Вищої Євразійської економічної ради 21 грудня, оскільки Азербайджан не є членом Євразійського економічного союзу.

Президент Азербайджану взяв участь у засіданні Ради глав держав СНД 9–10 жовтня цього року в Душанбе. За даними адміністрації, зустрічі як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні були "плідними".

Восени Алієв, заявив, що армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО.

 

